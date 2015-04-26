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Киноафиша Сериалы Повар императора

Повар императора (2015 - 2015)

Ten’nô no Ryôriban 16+
Год выпуска 2015
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 11 часов 0 минут
О чем сериал

Действие сериала «Повар императора» разворачивается в Японии в начале двадцатого века. Юноша по имени Токузо (Сато) живёт в деревне вместе со своей семьёй и пытается найти своё место в жизни. Чтобы разнообразить свой досуг и найти занятие по душе, Токузо перепробовал тысячу занятий, но ни одно ему не нравилось. Однажды его родители решили взяться за воспитание нерадивого сына и приняли волевое решение женить его. Они выбрали для него очень милую и скромную девушку из богатой семьи. Вскоре после женитьбы Токузо окажется на кухне одного заведения, где отведает котлету. Вкус этой котлеты буквально изменит его жизнь и он решит узнать секрет её приготовления. Чтобы добиться успеха на кулинарном поприще, Токузо придётся пройти все этапы стажёрства на курсах поваров и работать мелким помощником на кухне — мыть полы и горы грязной посуды, доедать остатки еды. Сериал вдохновлён романом про императорского повара Токузо Акияма и подробно показывает все этапы становления известного шефа.
 

В ролях
В ролях
Тасуку Эмото
Тасуку Эмото
Хару Куроки
Хару Куроки
Рёхэй Судзуки
Сэй Асина
Такэру Сато
Каору Кобаяси
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Повар императора - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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