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За каменной стеной 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала За каменной стеной
Киноафиша Сериалы За каменной стеной Сезоны Сезон 1

За каменной стеной 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «За каменной стеной»

В 1 сезоне сериала «За каменной стеной» в центре событий оказывается молодая и красивая девушка из провинции по имени Варя. Она подрабатывает репетитором, ухаживает за больной бабушкой и надеется лишь на одно – на возвращение из Москвы своего любимого мужчины Толика. И тот действительно приезжает, вот только не один, а с новой невестой – обеспеченной красавицей-москвичкой. Сердце Вари разбито. Ее пытается поддержать старый знакомый Вадим – одинокий отец в разводе. Назло бывшему жениху Варя соглашается выйти за него замуж, но отношения с сыном мужа не складываются, а Вадик оказывается не таким, как она себе представляла. 

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Список серий 1-го сезона сериала «За каменной стеной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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