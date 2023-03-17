Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу За каменной стеной
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы За каменной стеной

За каменной стеной (2023 - …)

За каменной стеной 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «За каменной стеной» рассказывает о судьбе юной провинциальной девушки Вари. Она живет со старенькой бабушкой, работает репетитором и ждет возвращения из Москвы своего жениха Толика. Но тот преподносит ей сюрприз: он привозит из столицы новую избранницу, обеспеченную москвичку. Назло ему Варя принимает предложение руки и сердца от соседа Вадима, которого она не любит, зато он окружает ее вниманием и заботой. Вот только жизнь с ревнивым и грубым человеком оказывается совсем не сладкой. 

В ролях
В ролях
Александр Матросов
Игорь Теплов
Сергей Тезов
Екатерина Панасюк
Александр Никулин
Сергей Нечипоренко
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «За каменной стеной»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
За каменной стеной - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши