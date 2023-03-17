Российский мелодраматический сериал «За каменной стеной» рассказывает о судьбе юной провинциальной девушки Вари. Она живет со старенькой бабушкой, работает репетитором и ждет возвращения из Москвы своего жениха Толика. Но тот преподносит ей сюрприз: он привозит из столицы новую избранницу, обеспеченную москвичку. Назло ему Варя принимает предложение руки и сердца от соседа Вадима, которого она не любит, зато он окружает ее вниманием и заботой. Вот только жизнь с ревнивым и грубым человеком оказывается совсем не сладкой.