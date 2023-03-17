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Киноафиша Сериалы Полет ангела

Полет ангела (2023 - …)

Angel Flight
Год выпуска 2023
Страна Япония/США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал «Полет ангела» – это японская драма о специалистах компании, занимающейся перевозкой тел умерших людей. Когда кто-то встречается со смертью вдали от дома – на отдыхе или в командировке, – именно фирма Angel Hearse доставляет несчастного к его семье. Конечно, эта профессия требует огромной выдержки и силы характера, ведь сотрудники компании – не просто водители и грузчики, а своего рода проводники в последний путь, сродни ангелам смерти. А еще им приходится каждый день смотреть в глаза людям, потерявшим близких.

В ролях
В ролях
Хонока Мацумото
Хонока Мацумото
Рёко Ёнэкура
Широта Ю
Ямото Юма
Норо Кайо
Токуи Ю
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Полет ангела»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Полет ангела - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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