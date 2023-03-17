Сериал «Полет ангела» – это японская драма о специалистах компании, занимающейся перевозкой тел умерших людей. Когда кто-то встречается со смертью вдали от дома – на отдыхе или в командировке, – именно фирма Angel Hearse доставляет несчастного к его семье. Конечно, эта профессия требует огромной выдержки и силы характера, ведь сотрудники компании – не просто водители и грузчики, а своего рода проводники в последний путь, сродни ангелам смерти. А еще им приходится каждый день смотреть в глаза людям, потерявшим близких.