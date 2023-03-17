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Полет ангела 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полет ангела
Киноафиша Сериалы Полет ангела Сезоны Сезон 1

Angel Flight
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полет ангела»

В 1 сезоне сериала «Полет ангела» в центре событий оказывается крупная японская корпорация под названием Angel Hearse, которая оказывает крайне необычные услуги. Специалисты компании берут на себя доставку мертвых тел домой, когда люди встречаются со смертью в путешествиях и деловых поездках. Это облегчает задачу родственникам и государственным службам, ведь мертвый человек в чужом городе или стране – это не только большая трагедия, но и целая масса проблем для окружающих. «Ангелы», возвращающие умерших к их семьям, должны всегда сохранять вежливое и скорбное выражение лица, не забывая о профессионализме и скорости.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Полет ангела График выхода всех сериалов
Сезон 1
Разбитые мечты в трущобах Shattered Dreams in the Slums
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2023
Террористы мешают оказанию помощи в целях развития Development Assistance Thwarted by Terrorists
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2023
Похороны корпорации или закусочная Окаме? A Corporation's Funeral or Diner Okame?
Сезон 1 Серия 3
17 марта 2023
Вьетнамский стажер, который любил аниме The Vietnamese Intern Who Loved Anime
Сезон 1 Серия 4
17 марта 2023
Нами против самой дьявольской женщины Nami VS a Most Devilish Woman
Сезон 1 Серия 5
17 марта 2023
Последнее путешествие с матерью The Final Journey with Her Mother
Сезон 1 Серия 6
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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