Стать Карлом Лагерфельдом
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Даниэль Брюль движется к вершине мира высокой моды в трейлере сериала «Стать Карлом Лагерфельдом»
Премьера состоится 7 июня.
Написать
25 апреля 2024 12:03
Даниэль Брюль предстает в образе знаменитого модельера в трейлере сериала «Стать Карлом Лагерфельдом»
В феврале вышел тематически похожий сериал «New Look: Революция стиля» о Кристиане Диоре и Коко Шанель.
Написать
13 марта 2024 14:52
