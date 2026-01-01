Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Стать Карлом Лагерфельдом Места съёмок

Места и даты съемок сериала Стать Карлом Лагерфельдом

Основные места съемок сериала Стать Карлом Лагерфельдом

  • Париж, Франция
  • Рим, Лацио, Италия
  • Монако
