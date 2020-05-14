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Непризнание 2019 - 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Непризнание
Киноафиша Сериалы Непризнание Сезоны Сезон 2

RejctX 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Непризнание»

Во 2 сезоне сериала «Непризнание» на школьной выпускной вечеринке Аарав встречает Киару на террасе. Девушка решается на важный шаг и целует его, но тот отталкивает ее. Офицер Рене посещает школу, чтобы расследовать убийство Аннуш Рао. Выясняется, что когда-то она встречалась с Ааравом. Полиция все больше склоняется к версии, что бывший парень убил ее из ревности, а доказательств своей невиновности у героя нет. В момент отчаяния он получает очередное послание от Икс, который предлагает рискованный, но все же выход. Тем временем двоюродная сестра Киары Йеша обыгрывает Мэдди на соревнованиях по плаванию в школьном бассейне.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Непризнание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
14 мая 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 мая 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
14 мая 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
14 мая 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
14 мая 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
14 мая 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
14 мая 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
14 мая 2020
График выхода всех сериалов
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