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Непризнание 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Непризнание
Киноафиша Сериалы Непризнание Сезоны Сезон 1

RejctX 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Непризнание»

В 1 сезоне сериала «Непризнание» в центре событий оказывается подростковый рок-бэнд, организованный в элитной частной школе в Индии. Участники группы RejctX готовятся к выступлению на музыкальном конкурсе, однако накануне этого важного события странным образом исчезает солист Аарав. Его девушка Киара не верит, что он мог так подставить друзей, однако кое-то из одноклассников уверяет, что парень, никого не предупредив, уехал к родителям. Коллеги по группе злятся на предательство и решают участвовать в концерте без него. Однако в самый разгар конкурса обнаруживается тело повесившегося сверстника.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Непризнание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 августа 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 августа 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
22 августа 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
22 августа 2019
График выхода всех сериалов
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