Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Юджин Леви: Путешественник поневоле (2023), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Юджин Леви: Путешественник поневоле
Киноафиша Сериалы Юджин Леви: Путешественник поневоле Сезоны Сезон 1

The Reluctant Traveler with Eugene Levy 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Юджин Леви: Путешественник поневоле»

В 1 сезоне шоу «Юджин Леви: Путешественник поневоле» удостоенный наград актер и исследователь Юджин Леви решает покинуть зону комфорта и отправляется в потрясающее путешествие по самым красивым, таинственным и необычным местам на земле. Частенько главный герой оказывается в местах, куда редко ступает нога туриста. Он исследует удивительные красоты Японии, южноафриканских и европейских государств, отправляется на отдаленные острова. Юджин старается остановиться в необычных гостиницах с креативным интерьером и, конечно, посвящает много времени общению с местными жителями той или иной страны.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Юджин Леви: Путешественник поневоле График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Финляндия Finland
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2023
Коста Рика Costa Rica
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2023
Венеция Venice
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2023
Юта Utah
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2023
Мальдивы Maldives
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2023
Южная Африка South Africa
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2023
Лиссабон Lisbon
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2023
Токио Tokyo
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше