Во 2 сезоне сериала «Крапополис» продолжается история обитателей древнегреческого государства. Странная семейка, которая состоит из людей, богов и чудовищ, пытается управлять первым городом в мире, стараясь не расправиться друг с другом. У короля Тиранниса весьма необычная семья. Она состоит из обычных людей, божественных созданий и коварных монстров. Ему приходится тратить немало сил и энергии для того, чтобы заправлять одним из первых населенных пунктов в мире. Каждый обитатель городка имеет свои особенности и тайны. Среди местного населения можно встретить русалку, кентавра и прочих созданий, способных поразить воображение.