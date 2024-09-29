Menu
Krapopolis 2023, season 2

Krapopolis
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 29 September 2024
Production year 2024
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"Krapopolis" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Крапополис» продолжается история обитателей древнегреческого государства. Странная семейка, которая состоит из людей, богов и чудовищ, пытается управлять первым городом в мире, стараясь не расправиться друг с другом. У короля Тиранниса весьма необычная семья. Она состоит из обычных людей, божественных созданий и коварных монстров. Ему приходится тратить немало сил и энергии для того, чтобы заправлять одним из первых населенных пунктов в мире. Каждый обитатель городка имеет свои особенности и тайны. Среди местного населения можно встретить русалку, кентавра и прочих созданий, способных поразить воображение.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
Krapopolis List of episodes TV series release schedule
Ice Week!
Season 2 Episode 1
29 September 2024
Thor
Season 2 Episode 2
6 October 2024
Hades Nuts
Season 2 Episode 3
20 October 2024
Mr. Boogens
Season 2 Episode 4
27 October 2024
Krapocalypse
Season 2 Episode 5
3 November 2024
National Lampoon's The Odyssey!
Season 2 Episode 6
10 November 2024
Ty's Man Woman Table Chairs Food
Season 2 Episode 7
24 November 2024
Shlub$
Season 2 Episode 8
8 December 2024
Enter Prophecy Duck
Season 2 Episode 9
15 December 2024
John Fate Comes a Knockin'
Season 2 Episode 10
16 February 2025
Stavros Live and in Concert
Season 2 Episode 11
23 February 2025
Baby Boom
Season 2 Episode 12
2 March 2025
Ty Big Fat Greek Wedding
Season 2 Episode 13
9 March 2025
Love Trap, Baby!
Season 2 Episode 14
16 March 2025
The Weather Stick
Season 2 Episode 15
23 March 2025
Number Twos
Season 2 Episode 16
30 March 2025
One Eye One Heart She's Stupe
Season 2 Episode 17
6 April 2025
A Pimple Favor
Season 2 Episode 18
13 April 2025
Mazed and Kingfused
Season 2 Episode 19
30 April 2025
Love Week
Season 2 Episode 20
4 May 2025
Don Tyxote
Season 2 Episode 21
11 May 2025
Ty Died
Season 2 Episode 22
18 May 2025
TV series release schedule
