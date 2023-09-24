Menu
Krapopolis 2023, season 1

Krapopolis
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"Krapopolis" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Крапополис» действие происходит в мифической Древней Греции. Непросто приходится главе этого государства – королю Тираннису. Правитель всеми силами пытается построить с нуля один из первых городов для людей. Центральной линией сюжета становится история проблемного семейства, которое состоит из людей, богов и монстров. Все они пытаются совместными усилиями управлять одним из первых в мире государственных образований, при этом искренне пытаясь не поубивать друг друга. Словно в известной басне про лебедя, рака и щуку, каждый из героев отчаянно пытается перетянуть одеяло на себя.

Series rating

6.5
Rate 12 votes
Krapopolis List of episodes TV series release schedule
All Hail The Goddess Of Likeability
Season 1 Episode 1
24 September 2023
The Stuperbowl
Season 1 Episode 2
24 September 2023
Wife Swamp
Season 1 Episode 3
1 October 2023
Prometheus
Season 1 Episode 4
8 October 2023
12 Angry Goat Herders
Season 1 Episode 5
22 October 2023
Woods-stock
Season 1 Episode 6
29 October 2023
Please Demeter
Season 1 Episode 7
5 November 2023
Big Man on Hippocampus
Season 1 Episode 8
12 November 2023
Dungeons and Deliria
Season 1 Episode 9
19 November 2023
Ty's Tail Tale
Season 1 Episode 10
3 December 2023
Tyrdra
Season 1 Episode 11
17 December 2023
Buy Low, Sell Ty
Season 1 Episode 12
7 January 2024
Contagion
Season 1 Episode 13
18 February 2024
Eclipse
Season 1 Episode 14
25 February 2024
The Majors
Season 1 Episode 15
3 March 2024
War with the Roses
Season 1 Episode 16
17 March 2024
Muse Your Illusion
Season 1 Episode 19
21 April 2024
Prince Hippo
Season 1 Episode 20
28 April 2024
Olive Oil Crisis
Season 1 Episode 21
5 May 2024
The Tyrannis Crown Affair
Season 1 Episode 22
12 May 2024
Remedial Archeology
Season 1 Episode 23
19 May 2024
TV series release schedule
