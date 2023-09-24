В 1 сезоне сериала «Крапополис» действие происходит в мифической Древней Греции. Непросто приходится главе этого государства – королю Тираннису. Правитель всеми силами пытается построить с нуля один из первых городов для людей. Центральной линией сюжета становится история проблемного семейства, которое состоит из людей, богов и монстров. Все они пытаются совместными усилиями управлять одним из первых в мире государственных образований, при этом искренне пытаясь не поубивать друг друга. Словно в известной басне про лебедя, рака и щуку, каждый из героев отчаянно пытается перетянуть одеяло на себя.