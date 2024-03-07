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Белая ложь 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Белая ложь
Киноафиша Сериалы Белая ложь Сезоны Сезон 1

White Lies
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Белая ложь»

В 1 сезоне сериала «Белая ложь» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Эди Хансен, которая занимается журналистскими расследованиями. Однажды она приезжает к своему брату в элитный район Бишопскорт в Кейптауне. Молодая женщина даже не догадывается, сколько потрясений ее ждет в этих краях. В скором времени героиня понимает, что внешне красивый мир уродлив изнутри. Ее брата убивают в его собственном особняке, а его несовершеннолетние дети превращаются в подозреваемых. Хансен ссорится с местным сотрудником правоохранительных органов Беллом и решает любой ценой выяснить правду о гибели своего брата самостоятельно.

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Белая ложь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 марта 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 марта 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 апреля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 апреля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
25 апреля 2024
График выхода всех сериалов
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