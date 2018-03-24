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Нелюбовь 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Нелюбовь
Киноафиша Сериалы Нелюбовь Сезоны Сезон 1

Нелюбовь 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нелюбовь»

В 1 сезоне сериала «Нелюбовь» Тамара одна воспитывает двух маленьких дочек: старшую пятилетнюю Динку и младшую Люсю. Только вот старшую дочь женщина ненавидит, ведь она родила ее в результате изнасилования. Тамара жалеет, что не сделала аборт или не отказалась от нее, но менять что-то уже поздно. Вскоре женщина знакомится с заботливым мужчиной Петром, у которого есть свой сын Саша. Семьи объединяются, и отношения между мамой и дочкой постепенно налаживаются. Но однажды Петр погибает при пожаре, а Тамара обвиняет в этом Дину, которая играла со спичками. Еще больше ее злит, когда через годы Дина и Саша начинают встречаться.

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Список серий 1-го сезона сериала «Нелюбовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2018
График выхода всех сериалов
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