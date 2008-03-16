Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Джон Адамс 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джон Адамс
Киноафиша Сериалы Джон Адамс Сезоны Сезон 1

John Adams 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 7
Продолжительность сезона 8 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джон Адамс»

В 1-м сезоне сериала «Джон Адамс» события разворачиваются в Америке в середине XVIII века. Британские «красные мундиры» держат молодое государство в страхе и диктуют свою колониальную железную волю. Однако среди американцев поднимаются первые недовольства. В сражениях участвует смутьян Сэм Адамс. Он пытается уговорить своего кузена Джона присоединиться к восстанию. Но тот думает о своей молодой семье и не собирается вмешиваться в столь опасные и глобальные дела. Однако мнение Джона кардинально меняется после трагически известной Бостонской резни. Супруга Эбигейл поддерживает начинающего революционера.

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 20 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Джон Адамс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Присоединяйся или умри Join or Die
Сезон 1 Серия 1
16 марта 2008
Независимость Independence
Сезон 1 Серия 2
16 марта 2008
Не дави на меня Don't Tread on Me
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2008
Воссоединение Reunion
Сезон 1 Серия 4
30 марта 2008
Объединяйтесь или умрите Unite or Die
Сезон 1 Серия 5
6 апреля 2008
Ненужная война Unnecessary War
Сезон 1 Серия 6
13 апреля 2008
Писфилд Peacefield
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2008
График выхода всех сериалов
На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»
Практически история Эрена, только без крови и убийств: 3 аниме с атмосферой точь-в-точь как в «Атаке титанов»
«Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
20 лет, 11 месяцев и 8 дней идут «Тайны следствия»: ИИ за минуту назвал 4 причины, почему проект пережил «Улицы разбитых фонарей»
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше