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Военная разведка: Западный фронт 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Военная разведка: Западный фронт
Киноафиша Сериалы Военная разведка: Западный фронт Сезоны Сезон 1

Военная разведка: Западный фронт 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Военная разведка: Западный фронт»

В 1 сезоне сериала «Военная разведка: Западный фронт» в центре событий оказывается секретный специальный отряд 5-го Разведывательного управления СССР. Это подразделение организуют при Красной Армии в годы Великой Отечественной войны для выполнения самых важных и опасных поручений, от успеха которых зависит будущее всей страны и исход противостояния с Германией. Агенты отряда – бойцы невидимого фронта, которые незаметно действуют в разных частях Союза и даже за границей. Они появляются в самый нужный момент, когда советским дипломатам требуется прикрытие, уничтожают вражеских провокаторов и спасают мирных жителей.

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Военная разведка: Западный фронт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 апреля 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 апреля 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 апреля 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 апреля 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
24 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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