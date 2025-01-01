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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Дети Арбата
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Дети Арбата, список сезонов
Дети Арбата
12+
Год выпуска
2004
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Телеканал
Первый канал
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
6.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Дети Арбата»
Сезон 1
16 эпизодов
22 ноября 2004 - 7 марта 2005
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