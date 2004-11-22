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Дети Арбата 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дети Арбата
Киноафиша Сериалы Дети Арбата Сезоны Сезон 1

Дети Арбата 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дети Арбата»

В 1 сезоне сериала «Дети Арбата» действие происходит в большом доме на Арбате. В центре событий оказываются четверо ребят, живущих в соседних квартирах. Александр Панкратов является видным комсомольцем, Максим Костин и Нина Иванова — школьными активистами. С ними часто проводит время дочь знаменитого посла, большевика с дореволюционным стажем Елена Будягина. Четвертый — Юрий Шарок, сынишка ткача. Этот веселый и настороженный юноша терпеть не может политических деятелей. В его семье представителей новой власти презрительно окрестили «товарищами». Ребята заканчивают школу — впереди взрослая жизнь...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дети Арбата» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2004
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2004
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2004
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2004
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2004
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2004
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
3 января 2005
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 января 2005
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 января 2005
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
24 января 2005
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 января 2005
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 февраля 2005
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 февраля 2005
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 февраля 2005
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
28 февраля 2005
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
7 марта 2005
График выхода всех сериалов
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