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Пятая группа крови 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Пятая группа крови
Киноафиша Сериалы Пятая группа крови Сезоны Сезон 1

Пятая группа крови 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пятая группа крови»

В 1 сезоне сериала «Пятая группа крови» история берет начало в шестидесятые годы, в Советском Союзе. Две очень разные молодые девушки испытывают симпатию к одному и тому же мужчине. В скором времени судьба разъединяет их, порождая вражду. Проходит много лет прежде, чем героини вновь оказываются связаны — посредством своих детей. Это история о выборе: между горькой правдой и святой ложью, трудностями жизни в провинции с любимым человеком и безбедным существованием в Москве в браке по расчету. Женщинам неоднократно приходилось принимать непростые решения, а их дочерям — учиться на ошибках родителей.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Пятая группа крови» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 января 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 января 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 января 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 января 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 января 2011
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 января 2011
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 января 2011
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 января 2011
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 января 2011
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 января 2011
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 января 2011
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 января 2011
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 января 2011
График выхода всех сериалов
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