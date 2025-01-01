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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Пятая группа крови
Сезоны
Пятая группа крови, список сезонов
Пятая группа крови
16+
Год выпуска
2011
Страна
Россия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Россия 1
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
6.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Пятая группа крови»
Сезон 1
16 эпизодов
17 января 2011 - 24 января 2011
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