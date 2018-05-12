В центре событий оказывается молодая женщина по имени Ю-джин. Когда-то она была успешным психотерапевтом, но решила уйти с работы и посвятить все свое свободное время семье. У главной героини скончалась дочь, и она не может справиться с чувством вины. Пытаясь компенсировать утрату, Ю-джин бросает все силы на заботу о супруге и сыне. Сын собирается поступать в институт, и Ю-джин решает, что ему следует позаниматься с репетиторами. Она нанимает женщину, которая должна подготовить парня. Но с ней что-то не так...