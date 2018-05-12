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Постер к сериалу Тайная мама
Постер к сериалу Тайная мама
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Постер к сериалу Тайная мама
Рейтинги
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Тайная мама

Тайная мама (2018 - 2018)

Shikeurit Madeo 16+
Год выпуска 2018
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут
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О чем сериал

В центре событий оказывается молодая женщина по имени Ю-джин. Когда-то она была успешным психотерапевтом, но решила уйти с работы и посвятить все свое свободное время семье. У главной героини скончалась дочь, и она не может справиться с чувством вины. Пытаясь компенсировать утрату, Ю-джин бросает все силы на заботу о супруге и сыне. Сын собирается поступать в институт, и Ю-джин решает, что ему следует позаниматься с репетиторами. Она нанимает женщину, которая должна подготовить парня. Но с ней что-то не так...

В ролях
В ролях
Ким Тхэ-у
Сон Джэ-рим
Сон Юн-а
Ким Бён-ок
Мин Сон-ук
Ким Джэ-хва
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Тайная мама - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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