Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тайная мама 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тайная мама
Киноафиша Сериалы Тайная мама Сезоны Сезон 1

Shikeurit Madeo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайная мама»

В 1 сезоне сериала «Тайная мама» загадочная суррогатная мать приходит под видом репетитора в дом обеспеченной женщины, которая хранит тайну гибели своего ребенка. Ю-джин когда-то лишилась дочери и теперь готова на все ради своего мужа и сына. Она даже ушла с работы, чтобы посвящать все время семье. Чтобы помочь парню в учебе, она нанимает Лизу Ким — интеллигентную даму, поведение которой порой становится весьма вызывающим и даже агрессивным. Почему это происходит, остается загадкой для Ю-джин. При этом Лиза Ким пытается втереться в доверие к ее семье. В скором времени оказывается, что она появилась в этом доме не случайно.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Тайная мама» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
19 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 мая 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
19 мая 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
26 мая 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 мая 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
26 мая 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
26 мая 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
2 июня 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
2 июня 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
2 июня 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
2 июня 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
9 июня 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
9 июня 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 июня 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 июня 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 июня 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
23 июня 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
23 июня 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
23 июня 2018
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
30 июня 2018
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
30 июня 2018
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
30 июня 2018
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
30 июня 2018
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
7 июля 2018
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
7 июля 2018
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
7 июля 2018
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
7 июля 2018
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше