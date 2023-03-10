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Реал Мадрид: Вместе до конца 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Реал Мадрид: Вместе до конца
Киноафиша Сериалы Реал Мадрид: Вместе до конца Сезоны Сезон 1

Real Madrid: Until the End 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Реал Мадрид: Вместе до конца»

В 1 сезоне сериала «Реал Мадрид: Вместе до конца» представлена история о невероятном сезоне 2021–2022 годов. Подпитываемые своими страстными болельщиками, спортсмены из знаменитого футбольного клуба преодолевают конфликты внутри команды и бросают вызов скептикам на пути к одному из самых запоминающихся матчей в истории футбола, кульминацией которого станет рекордный 14-й титул в Лиге чемпионов. Все футбольные фанаты запомнили, как около часа во вторник вечером болельщики «Ливерпуля» с мрачной снисходительностью наблюдали за тем, как «Реал Мадрид» мастерски побеждает их любимую команду.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Реал Мадрид: Вместе до конца» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Реконструкция The Rebuild
Сезон 1 Серия 1
10 марта 2023
Возвращение The Comeback
Сезон 1 Серия 2
10 марта 2023
Вместе до конца Until the End
Сезон 1 Серия 3
10 марта 2023
График выхода всех сериалов
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