Новости о сериале «Реал Мадрид: Вместе до конца»

Apple TV+ представил трейлер документального мини-сериала о футбольном клубе «Реал Мадрид»
Apple TV+ представил трейлер документального мини-сериала о футбольном клубе «Реал Мадрид» Шоу представляет собой ревью невероятного сезона 2021/2022, навсегда вошедшем в историю как один из главных триумфов клуба.
1 марта 2023 16:30
