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Постер сериала Консьерж Покемонов
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Консьерж Покемонов, список сезонов

Pokémon Concierge
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 20 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Консьерж Покемонов»
Консьерж Покемонов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
5 эпизодов 28 декабря 2023 - 4 сентября 2025
 
Сезон 2
1 эпизод 4 сентября 2025
 
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