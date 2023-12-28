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Консьерж Покемонов 2023 - 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Консьерж Покемонов
Киноафиша Сериалы Консьерж Покемонов Сезоны Сезон 1

Pokémon Concierge
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 декабря 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Консьерж Покемонов»

В 1 сезоне сериала «Консьерж Покемонов» события разворачиваются на роскошном курорте, который оборудован специально для покемонов и их хозяев. Главным действующим лицом становится администратор Хару, которая работает в гостинице, где размещаются покемоны. По сюжету, ей предстоит познакомиться с огромным количеством разнообразных и необычных покемонов и помочь им отлично провести время на отдыхе. Даже этим фантастическим существам, которые призваны защищать владельцев, порой нужен отпуск. Правда, многих покемонов вместо отдыха ожидают новые авантюры и захватывающие приключения.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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График выхода новых серий Консьерж Покемонов 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Я Хару, новый консьерж! I’m Haru, the New Concierge!
Сезон 1 Серия 1
28 декабря 2023
Что у тебя на уме, Псайдак? What’s on Your Mind, Psyduck?
Сезон 1 Серия 2
28 декабря 2023
Я тоже надеюсь на эволюцию... I Hope I Can Evolve Too…
Сезон 1 Серия 3
28 декабря 2023
Добро пожаловать на курорт «Покемон»! Welcome to the Pokémon Resort!
Сезон 1 Серия 4
28 декабря 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
4 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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