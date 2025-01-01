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Король шоппинга Луи
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Король шоппинга Луи, список сезонов
Shopingwang Looi
16+
Год выпуска
2016
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
MBC
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Рейтинг сериала
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голосов
7.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Король шоппинга Луи»
Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов
21 сентября 2016 - 10 ноября 2016
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