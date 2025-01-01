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Постер сериала Король шоппинга Луи
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Король шоппинга Луи, список сезонов

Shopingwang Looi 16+
Год выпуска 2016
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал MBC

Рейтинг сериала

0.0
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7.6 IMDb
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Список сезонов сериала «Король шоппинга Луи»
Король шоппинга Луи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
16 эпизодов 21 сентября 2016 - 10 ноября 2016
 
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