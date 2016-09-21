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Король шоппинга Луи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Король шоппинга Луи
Киноафиша Сериалы Король шоппинга Луи Сезоны Сезон 1

Shopingwang Looi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Король шоппинга Луи»

В 1 сезоне сериала «Король шопинга Луи» это история о состоятельном наследнике, который привык восполнять свои неудачи с помощью денег. Он всегда решал проблемы при помощи финансовых средств. Но все меняется, когда Луи оказывается в западне в Сеуле, напрочь утративший память. Никто не может ему помочь, кроме милой сельской девушки. Она учит его ценить жизнь не за материальные блага. Ко Бок-щиль соглашается заботиться о Луи до тех пор, пока его память не восстановится. Так начинается история их романтических отношений. Благодаря возлюбленной Луи столкнется с серьезной переоценкой своих моральных ценностей.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Король шоппинга Луи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
22 сентября 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 сентября 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 октября 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 октября 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 октября 2016
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 октября 2016
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
2 ноября 2016
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
3 ноября 2016
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
9 ноября 2016
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 ноября 2016
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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