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Меня зовут Фарах 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Меня зовут Фарах
Киноафиша Сериалы Меня зовут Фарах Сезоны Сезон 2

Adım Farah
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 26 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Меня зовут Фарах»

Во 2-м сезоне сериала «Меня зовут Фарах» продолжается история об убийстве, случайными очевидцами которого оказалась 28-летняя Фарах и ее сын. Ей пришлось пуститься в бега. Еще одним свидетелем жестокого преступления стал Тахир Лекесиз. Главная героиня познакомилась с ним в ту же ночь, которая поменяла их жизни раз и навсегда. Напомним, в финале предыдущего сезона состоялась свадьба Генюль и Каана. Каждый, кто стоял рядом и наблюдал, как жених и невеста танцуют во время церемонии в эту ночь, станет участником масштабной войны, которая разразится между главными действующими лицами буквально на следующий день.

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 16 голосов
6 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Меня зовут Фарах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 15. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2023
Серия 2 16. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2023
Серия 3 17. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2023
Серия 4 18. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2023
Серия 5 19. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
4 ноября 2023
Серия 6 20. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2023
Серия 7 21. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
18 ноября 2023
Серия 8 22. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
25 ноября 2023
Серия 9 23. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2023
Серия 10 24. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
9 декабря 2023
Серия 11 25. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
16 декабря 2023
Серия 12 26. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
23 декабря 2023
Серия 13 27. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
30 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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