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Постер сериала Меня зовут Фарах
Киноафиша Сериалы Меня зовут Фарах Сезоны

Меня зовут Фарах, список сезонов

Adım Farah
Год выпуска 2023
Страна Турция
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал FOX Türkiye

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 16 голосов
6 IMDb
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Список сезонов сериала «Меня зовут Фарах»
Меня зовут Фарах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
14 эпизодов 1 марта 2023 - 31 мая 2023
 
Меня зовут Фарах - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 27 сентября 2023 - 30 декабря 2023
 
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