Во 2-м сезоне сериала «Меня зовут Фарах» продолжается история об убийстве, случайными очевидцами которого оказалась 28-летняя Фарах и ее сын. Ей пришлось пуститься в бега. Еще одним свидетелем жестокого преступления стал Тахир Лекесиз. Главная героиня познакомилась с ним в ту же ночь, которая поменяла их жизни раз и навсегда. Напомним, в финале предыдущего сезона состоялась свадьба Генюль и Каана. Каждый, кто стоял рядом и наблюдал, как жених и невеста танцуют во время церемонии в эту ночь, станет участником масштабной войны, которая разразится между главными действующими лицами буквально на следующий день.