Adım Farah season 2 watch online

Adım Farah season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Adım Farah Seasons Season 2

Adım Farah
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 27 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 26 hours 0 minute
"Adım Farah" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Меня зовут Фарах» продолжается история об убийстве, случайными очевидцами которого оказалась 28-летняя Фарах и ее сын. Ей пришлось пуститься в бега. Еще одним свидетелем жестокого преступления стал Тахир Лекесиз. Главная героиня познакомилась с ним в ту же ночь, которая поменяла их жизни раз и навсегда. Напомним, в финале предыдущего сезона состоялась свадьба Генюль и Каана. Каждый, кто стоял рядом и наблюдал, как жених и невеста танцуют во время церемонии в эту ночь, станет участником масштабной войны, которая разразится между главными действующими лицами буквально на следующий день.

Series rating

7.4
Rate 17 votes
"Adım Farah" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
15. Bölüm
Season 2 Episode 1
27 September 2023
16. Bölüm
Season 2 Episode 2
4 October 2023
17. Bölüm
Season 2 Episode 3
11 October 2023
18. Bölüm
Season 2 Episode 4
25 October 2023
19. Bölüm
Season 2 Episode 5
4 November 2023
20. Bölüm
Season 2 Episode 6
11 November 2023
21. Bölüm
Season 2 Episode 7
18 November 2023
22. Bölüm
Season 2 Episode 8
25 November 2023
23. Bölüm
Season 2 Episode 9
2 December 2023
24. Bölüm
Season 2 Episode 10
9 December 2023
25. Bölüm
Season 2 Episode 11
16 December 2023
26. Bölüm
Season 2 Episode 12
23 December 2023
27. Bölüm
Season 2 Episode 13
30 December 2023
