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Меня зовут Фарах 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Меня зовут Фарах
Киноафиша Сериалы Меня зовут Фарах Сезоны Сезон 1

Adım Farah
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 28 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Меня зовут Фарах»

В 1 сезоне сериала «Меня зовут Фарах» в жизни матери-одиночки Фарах наступают тяжелые дни, когда врачи рассказывают ей, что ее ребенок серьезно болен. Чтобы спасти его, нужно провести операцию за границей, которая стоит огромных денег. У Фарах их нет. Чтобы спасти своего сына, она вступает в сделку с членами мафиозной группировки. Она подрабатывает уборщицей, но это является лишь прикрытием. На самом деле Фарах должна уничтожить компрометирующие документы. Женщине приходится рисковать собственной жизнью, но у нее нет другого выхода. Однажды Фарах становится свидетельницей серьезного преступления.

Рейтинг сериала

9.0
Оцените 16 голосов
6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Меня зовут Фарах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
8 марта 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
29 марта 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
12 апреля 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
19 апреля 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
26 апреля 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
3 мая 2023
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
10 мая 2023
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
17 мая 2023
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
24 мая 2023
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
31 мая 2023
График выхода всех сериалов
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