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Киноафиша Сериалы Something Is Killing the Children

Something Is Killing the Children ( - …)

Something Is Killing the Children
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Действие разворачивается в таинственном месте – небольшом городке под названием Арчерс Пик. Уже долгое время там бесследно исчезают дети. Большинство из них не возвращаются, но те, которым удается выжить, со страхом говорят о чудовищных существах, обитающих в чаще леса. Местные жители давно не верят, что кто-то может помочь им справиться с загадочными сознаниями, которые похищают детей. Однако охотница за монстрами Эрика Слотер вернет им надежду. Она отправится прямо в лесную чащу навстречу с чудовищами...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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