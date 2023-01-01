Действие разворачивается в таинственном месте – небольшом городке под названием Арчерс Пик. Уже долгое время там бесследно исчезают дети. Большинство из них не возвращаются, но те, которым удается выжить, со страхом говорят о чудовищных существах, обитающих в чаще леса. Местные жители давно не верят, что кто-то может помочь им справиться с загадочными сознаниями, которые похищают детей. Однако охотница за монстрами Эрика Слотер вернет им надежду. Она отправится прямо в лесную чащу навстречу с чудовищами...