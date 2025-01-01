Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Something Is Killing the Children , 1 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Something Is Killing the Children Сезоны Сезон 1

Something Is Killing the Children
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
О чем 1-й сезон сериала «Something Is Killing the Children»

В 1 сезоне сериала Something Is Killing the Children в центре событий оказывается Эрика Слотер, которая является охотницей за монстрами, совершающих нападения на детей. В маленьком городке происходят ужасные вещи. Неведомые обитатели лесной чащи охотятся на подростков. Дети бесследно пропадают, многих уже нет в живых. Те, кому все-таки удалось вернуться в свою семью, явно пережили огромное потрясение. Они наперебой говорят о кровожадных монстрах, которые живут в чаще леса. Кроме детей, их никто никогда не видел. Жители городка напуганы и не верят, что кто-нибудь может помочь им...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Список серий сериала Something Is Killing the Children График выхода всех сериалов
Сезон 1
График выхода всех сериалов
В каком го­ро­де сни­ма­ли се­ри­ал «Полярный»? Сейчас там -20, полярная ночь, снегопады и метели
Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко»
«Скорость развития событий сумасшедшая»: если пересмотрели все детективы на НТВ, обратите внимание на «48 часов» Пятого канала — он шикарен
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
Сериал со звездой «Спасской» стал главным хитом НТВ в 2025-м: рейтинг 8,1 и сотни восторженных отзывов говорят сами за себя
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
«На пердящем пару»: Стоянов никогда не играл дальнобойщика в «Брате 2» - его роль была сильно меньше и смешнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше