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Столкновение 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Столкновение
Киноафиша Сериалы Столкновение Сезоны Сезон 1

Çarpışma 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 48 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Столкновение»

В 1 сезоне сериала «Столкновение» происшествие на дороге заставило судьбы четырех незнакомых людей тесно сплестись между собой. Кадир – комиссар, который в ходе террористического нападения лишился своей дочери и супруги. Зейнеп – банковская сотрудница, у которой из-за противоправных действий ее супруга украли дочь Лейлу. Женщина пребывает в отчаянии и повсюду ищет своего единственного ребенка. Джемре – юрист, который занимается делом Зейнеп. Керем – грабитель, который отсидел внушительный срок за решеткой и недавно вышел на свободу. Жизни всех этих людей резко меняются после автомобильной аварии.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Столкновение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1.Bölüm
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2018
Серия 2 2.Bölüm
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2018
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2018
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2018
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
20 декабря 2018
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
27 декабря 2018
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
24 января 2019
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
31 января 2019
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
7 февраля 2019
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
14 февраля 2019
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
21 февраля 2019
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
28 февраля 2019
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
7 марта 2019
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
21 марта 2019
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
28 марта 2019
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
4 апреля 2019
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
11 апреля 2019
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
18 апреля 2019
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
25 апреля 2019
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
2 мая 2019
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
9 мая 2019
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
16 мая 2019
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
23 мая 2019
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
30 мая 2019
График выхода всех сериалов
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