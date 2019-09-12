В 1-м сезоне сериала «Чудо-доктор» жизнь в хирургическом отделении престижной клиники переворачивается с ног на голову, когда к команде присоединяется странный новый врач. У Али синдром саванта, из-за чего ему непросто общаться с другими людьми, хотя он является феноменальным доктором. Другие врачи сначала относятся к нему с пренебрежением, но его искренность и самоотверженность впоследствии покоряют их. В этой клинике Али находит близких людей, которые становятся для него настоящей семьей. Учитывая, что он был сиротой и воспитывался в детском доме, мужчина всегда мечтал именно об этом.