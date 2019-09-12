Menu
Mucize Doktor season 1 watch online

Mucize Doktor season 1 poster
Mucize Doktor 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 28
Runtime 56 hours 0 minute
"Mucize Doktor" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чудо-доктор» жизнь в хирургическом отделении престижной клиники переворачивается с ног на голову, когда к команде присоединяется странный новый врач. У Али синдром саванта, из-за чего ему непросто общаться с другими людьми, хотя он является феноменальным доктором. Другие врачи сначала относятся к нему с пренебрежением, но его искренность и самоотверженность впоследствии покоряют их. В этой клинике Али находит близких людей, которые становятся для него настоящей семьей. Учитывая, что он был сиротой и воспитывался в детском доме, мужчина всегда мечтал именно об этом.

"Mucize Doktor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
12 September 2019
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
19 September 2019
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
26 September 2019
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
3 October 2019
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
10 October 2019
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
17 October 2019
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
24 October 2019
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
31 October 2019
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
7 November 2019
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
14 November 2019
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
21 November 2019
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
28 November 2019
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
5 December 2019
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
12 December 2019
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
19 December 2019
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
26 December 2019
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
9 January 2020
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
16 January 2020
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
23 January 2020
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
30 January 2020
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
6 February 2020
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
13 February 2020
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
20 February 2020
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
27 February 2020
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
5 March 2020
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
12 March 2020
27. Bölüm
Season 1 Episode 27
19 March 2020
28. Bölüm
Season 1 Episode 28
26 March 2020
TV series release schedule
