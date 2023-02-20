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Между нами глубокое море 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Между нами глубокое море
Киноафиша Сериалы Между нами глубокое море Сезоны Сезон 1

Между нами глубокое море 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Между нами глубокое море»

В 1 сезоне сериала «Между нами глубокое море» события разворачиваются в солнечной Турции, в одном из небольших идиллических курортных городов на побережье. Именно сюда в честь годовщины своей свадьбы прибывают Андрей и Вера Баталовы – всемирно известный детский психотерапевт и его супруга. Она знакомятся с владельцем отеля и его женой – русской женщиной Светой. Их сын Эмиль уже несколько лет не разговаривает, и Светлана верит, что Андрей сможет помочь мальчику прийти в норму. Но тот не может согласиться, так как Вера не хочет жертвовать их общим отпуском ради его работы. Отчаявшись, Света дожидается удобного момента и во время шторма тайно запирает Андрея в отеле.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Между нами глубокое море» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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