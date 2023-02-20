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Киноафиша Сериалы Между нами глубокое море

Между нами глубокое море (2023 - …)

Между нами глубокое море 12+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

Сериал «Между нами глубокое море» рассказывает об известном детском психотерапевте Андрее Баталове. Вместе с супругой Верой он приезжает в Турцию, чтобы отметить годовщину свадьбы. Однако работа догоняет его и на курорте: сын хозяина отеля и его русской жены Светы несколько лет назад перестал разговаривать. Безутешная мать молит специалиста о помощи, но Вера не собирается ни с кем делить свободное время своего мужа. На город обрушивается шторм, во время которого Света похищает доктора и запирает его в отеле.

В ролях
В ролях
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Любовь Германова
Любовь Германова
Алексей Комашко
Арина Постникова
Арина Постникова
Марина Блейк
Дарья Горшкова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Между нами глубокое море»
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Между нами глубокое море - Сезон 1 Сезон 1
2023, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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