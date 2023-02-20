Сериал «Между нами глубокое море» рассказывает об известном детском психотерапевте Андрее Баталове. Вместе с супругой Верой он приезжает в Турцию, чтобы отметить годовщину свадьбы. Однако работа догоняет его и на курорте: сын хозяина отеля и его русской жены Светы несколько лет назад перестал разговаривать. Безутешная мать молит специалиста о помощи, но Вера не собирается ни с кем делить свободное время своего мужа. На город обрушивается шторм, во время которого Света похищает доктора и запирает его в отеле.