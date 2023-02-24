Menu
Season premiere 24 February 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 40 minutes
Во 2 сезоне сериала «Чудаки» продолжаются захватывающие приключения веселого мальчика по имени Джеймс. Жизнь юноши нельзя назвать легкой, ведь он не более чем лабораторный эксперимент во втором поколении, который появился в провинциальном городке под названием Грязь, расположенном в американском штате Аризона. Хаос, кажется, преследует Джеймса и его друзей повсюду. Однако, несмотря на то что жизнь главного героя непроста, он умеет поднять на смех любые бытовые неприятности. В новом сезоне Джеймс вместе с Максом, говорящим крокодилом, и Эхо, девушкой из будущего, продолжит свой путь.

The Show Mustn't Go On
Season 2 Episode 1
24 February 2023
Partners
Season 2 Episode 2
24 February 2023
School Poolers
Season 2 Episode 3
24 February 2023
Body Swap
Season 2 Episode 4
24 February 2023
The Class Act
Season 2 Episode 5
24 February 2023
Moral Report
Season 2 Episode 6
24 February 2023
Mayor Max
Season 2 Episode 7
24 February 2023
Toasty's Goodbye
Season 2 Episode 8
24 February 2023
