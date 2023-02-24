Во 2 сезоне сериала «Чудаки» продолжаются захватывающие приключения веселого мальчика по имени Джеймс. Жизнь юноши нельзя назвать легкой, ведь он не более чем лабораторный эксперимент во втором поколении, который появился в провинциальном городке под названием Грязь, расположенном в американском штате Аризона. Хаос, кажется, преследует Джеймса и его друзей повсюду. Однако, несмотря на то что жизнь главного героя непроста, он умеет поднять на смех любые бытовые неприятности. В новом сезоне Джеймс вместе с Максом, говорящим крокодилом, и Эхо, девушкой из будущего, продолжит свой путь.