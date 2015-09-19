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Холодное блюдо 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Холодное блюдо
Киноафиша Сериалы Холодное блюдо Сезоны Сезон 1

Холодное блюдо 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Холодное блюдо»

В 1 сезоне сериала «Холодное блюдо», как известно, месть должна подаваться холодной. Этим правилом руководствуется и безутешная вдова Евгения, оплакивающая молодого супруга. Олег погибает под колесами столичного лихача Константина Стрельцова. Будучи единственным сыном влиятельного олигарха, парень избегает наказания и продолжает колесить по дорогам города в нетрезвом виде, угрожая другим случайным прохожим. Как только Женя понимает, что ждать правосудия от полиции бесполезно, она решает сама отомстить Косте. Женщина не хочет убивать его, а хочет лишь хитростью отправить его туда, где ему самое место, – за решетку.

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Список серий 1-го сезона сериала «Холодное блюдо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 сентября 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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