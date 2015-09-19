Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Холодное блюдо
Киноафиша Сериалы Холодное блюдо Сезоны

Холодное блюдо, список сезонов

Холодное блюдо 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия/Беларусь
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Холодное блюдо»
Холодное блюдо - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 19 сентября 2015
 
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше