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Киноафиша Сериалы Холодное блюдо

Холодное блюдо (2015 - 2015)

Холодное блюдо 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Сериал «Холодное блюдо» – это русско-белорусская мелодрама о вдове, мечтающей отомстить за смерть мужа. Евгения и Олег были счастливы вместе и хотели завести ребенка, но столичный шалопай Константин Стрельцов сбил мужчину, и его не удалось спасти. Но Костя оказался сыном влиятельного человека, поэтому ему удалось избежать заслуженного наказания. Придя в себя после трагедии, Женя решает самостоятельно восстановить справедливость и хитростью подвести незадачливого водителя под монастырь – точнее, под приговор.

В ролях
В ролях
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Дмитрий Есеневич
Евгения Нохрина
Евгения Нохрина
Валентина Гарцуева
Валентина Гарцуева
Павел Яскевич
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Холодное блюдо - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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