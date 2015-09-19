Сериал «Холодное блюдо» – это русско-белорусская мелодрама о вдове, мечтающей отомстить за смерть мужа. Евгения и Олег были счастливы вместе и хотели завести ребенка, но столичный шалопай Константин Стрельцов сбил мужчину, и его не удалось спасти. Но Костя оказался сыном влиятельного человека, поэтому ему удалось избежать заслуженного наказания. Придя в себя после трагедии, Женя решает самостоятельно восстановить справедливость и хитростью подвести незадачливого водителя под монастырь – точнее, под приговор.