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Дронго 2002, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дронго
Киноафиша Сериалы Дронго Сезоны Сезон 1

Дронго 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 13
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дронго»

В 1 сезоне сериала «Дронго» в Москву прибывает загадочный мужчина, называющий себя странным именем Дронго. Он сразу становится завсегдатаем местного высшего света, посещая вечеринки и корпоративы самых влиятельных людей столицы. Дронго – тайный агент, который идет по следу наркобарона и его приспешников. И каждое его действие – это хорошо продуманный и выверенный шаг в направлении цели. От уникального аналитического ума и логики этого человека зависит не только благополучие всей страны, но и мир на международной арене. Москва, Баку, Лондон или Нью-Йорк – ему не важно, где вести свою охоту, лишь бы не стоять на месте.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дронго» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 сентября 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 сентября 2002
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2002
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2002
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 октября 2002
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
3 октября 2002
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 октября 2002
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
8 октября 2002
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 октября 2002
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
10 октября 2002
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 октября 2002
График выхода всех сериалов
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