Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Майская молодость 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Майская молодость
Киноафиша Сериалы Майская молодость Сезоны Сезон 1

Oworui Cheongchun 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Майская молодость»

В 1-м сезоне сериала «Майская молодость» события разворачиваются в 1980 году в Кванджу. В городе готовится восстание, которое войдет во все учебники китайской истории, но пока что о нем никто не знает, и люди продолжают жить своими обычными жизнями. В одном медицинском университете на разных курсах случайно оказываются двое молодых людей. Хван Хи Тхэ учится на врача, он мечтает стать настоящим профессионалом и прославиться, спасая жизни. А Ким Мен Хи давно работает медсестрой и наконец решает повысить квалификацию до дипломированного доктора. Друзья сводят эту парочку на свидании вслепую.

 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Майская молодость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Каждый участвует в своей гонке Everyone Running Their Own Race
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2021
Обувь, которая мне подходит The Shoes That Fit Me
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2021
Один месяц Your One Month
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2021
Пересекая линию Crossing the Line
Сезон 1 Серия 4
11 мая 2021
Хорошая женщина A Good Woman
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2021
Кашель, любовь и... A Cough, Love, And...
Сезон 1 Серия 6
18 мая 2021
Неразрывный галстук The Unbreakable Tie
Сезон 1 Серия 7
24 мая 2021
После закрытия двери After the Door Closes
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2021
Признаки бедствия Warning Signs of a Disaster
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2021
Доброта, лицемерие, максимум усилий Goodness, Hypocrisy, Utmost Effort
Сезон 1 Серия 10
1 июня 2021
Стадион Мудеунг Mudeung Stadium
Сезон 1 Серия 11
7 июня 2021
Первое мая The First of May
Сезон 1 Серия 12
8 июня 2021
График выхода всех сериалов
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше