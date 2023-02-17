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Голова Хоакина Мурьеты 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Голова Хоакина Мурьеты
Киноафиша Сериалы Голова Хоакина Мурьеты Сезоны Сезон 1

La Cabeza de Joaquín Murrieta
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Голова Хоакина Мурьеты»

В 1 сезоне сериала «Голова Хоакина Мурьеты» в центре событий оказываются два одиноких путника, бороздящих мексиканскую пустыню. Они оба носят одно и то же имя, но цели у них разные. Хоакин Мурьета известен на всю страну как «мексиканский Робин Гуд». За ним охотятся все шерифы Мексики, хотя сам этот мужчина вовсе не считает себя преступником. Просто он руководствуется не прописным законом, а собственной совестью и принципами, защищая тех, кого больше никто защитить не может. В свою очередь, Хоакин Каррильо тоже находится в розыске и имеет свои счеты с властью, но его не столь прельщает справедливость. Они объединяются в борьбе с общим врагом.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Голова Хоакина Мурьеты График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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