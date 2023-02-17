Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Голова Хоакина Мурьеты
Киноафиша Сериалы Голова Хоакина Мурьеты Сезоны

Голова Хоакина Мурьеты, список сезонов

La Cabeza de Joaquín Murrieta
Год выпуска 2023
Страна Мексика
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Голова Хоакина Мурьеты»
Голова Хоакина Мурьеты - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 17 февраля 2023
 
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше