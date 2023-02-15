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Киноафиша Сериалы #БезФильтров

#БезФильтров (2023 - …)

Sem Filtro
Год выпуска 2023
Страна Бразилия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Молодежный драматический сериал «#БезФильтров» рассказывает о группе бывших университетских друзей, бросивших учебу ради собственного стартапа. Марселли, Рите и Флафии надоедает жить на студенческую стипендию, и они решают начать свой онлайн-бизнес в интернете. Для этого ребятам придется рискнуть всем, найти стартовый капитал, снять офис и освоить все тонкости сетевого маркетинга. Но выясняется, что алгоритмы соцсетей гораздо сложнее, чем они себе представляли, а для хорошего имиджа важен каждый кадр.

#БезФильтров - трейлер
#БезФильтров
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «#БезФильтров»
TBA
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
#БезФильтров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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