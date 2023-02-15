Молодежный драматический сериал «#БезФильтров» рассказывает о группе бывших университетских друзей, бросивших учебу ради собственного стартапа. Марселли, Рите и Флафии надоедает жить на студенческую стипендию, и они решают начать свой онлайн-бизнес в интернете. Для этого ребятам придется рискнуть всем, найти стартовый капитал, снять офис и освоить все тонкости сетевого маркетинга. Но выясняется, что алгоритмы соцсетей гораздо сложнее, чем они себе представляли, а для хорошего имиджа важен каждый кадр.