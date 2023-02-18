Героиня сериала «Лети, перышко» – счастливая жена и мама по имени Вера. Она любит своего супруга Сашу и растит с ним вместе приемную дочку Аглаю, а в свободное время преподает в школе приемных родителей, устраивая чужое счастье. Но неожиданно в город приезжает бывшая девушка Саши Рита и заявляет, что у нее есть от него сын Вася. Для Веры, которая не может иметь родных детей, эта новость становится ударом. Но женщина решает бороться за свою семью. Для этого ей придется рассказать мужу кое-что и о собственном прошлом.