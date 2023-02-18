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Киноафиша Сериалы Лети, перышко

Лети, перышко (2023 - …)

Лети, перышко
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героиня сериала «Лети, перышко» – счастливая жена и мама по имени Вера. Она любит своего супруга Сашу и растит с ним вместе приемную дочку Аглаю, а в свободное время преподает в школе приемных родителей, устраивая чужое счастье. Но неожиданно в город приезжает бывшая девушка Саши Рита и заявляет, что у нее есть от него сын Вася. Для Веры, которая не может иметь родных детей, эта новость становится ударом. Но женщина решает бороться за свою семью. Для этого ей придется рассказать мужу кое-что и о собственном прошлом.

В ролях
В ролях
Ольга Михайлова
Ольга Михайлова
Сергей Мухин
Егор Морозов
Егор Морозов
Ксения Роменкова
Ксения Роменкова
Галина Сазонова
Галина Сазонова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Лети, перышко»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Лети, перышко - Сезон 1 / Серия 1 Сезон 1 / Серия 1
2023, 4 эпизода
 
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