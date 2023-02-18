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Лети, перышко 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лети, перышко
Киноафиша Сериалы Лети, перышко Сезоны Сезон 1

Лети, перышко 12+
Оригинальное название Серия 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лети, перышко»

В 1 сезоне сериала «Лети, перышко» Вера и Александр счастливы в браке. Их печалит лишь отсутствие общих детей. Отчаявшись зачать младенца, они берут из приюта девочку Аглаю. Все проходит успешно, и вскоре Вера даже начинает преподавать в школе приемных родителей, делясь с другими кандидатами на усыновление ребенка своим опытом. Но неожиданно выясняется, что у Саши есть родной ребенок от другой женщины. Его бывшая возлюбленная Рита привозит в гости сына Васю с явным намерением вернуть к себе его отца. Чтобы спасти семью, Вере придется разобраться в собственном прошлом и узнать, кто настоящая мама Аглаи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Лети, перышко» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 февраля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 февраля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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