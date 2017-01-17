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Квартет 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Квартет
Киноафиша Сериалы Квартет Сезоны Сезон 1

Quartet 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Квартет»

В 1 сезоне сериала «Квартет» парень по имени Цукаса Бэппу воспитывается в творческой семье, все его родные – музыканты. Он и сам идет по стопам старших поколений, увлекаясь игрой на скрипке, вот только любимое дело не приносит дохода, и ему приходится работать в пончиковой. Но однажды герой бросает все и уезжает со своим музыкальным инструментом в курортный городок Кураидзава. Там он знакомится с домохозяйкой-скрипачкой преклонных лет по имени Маки Маки, безработной виолончелисткой Судзуми Сэбуки и молчаливым альтистом Ютакой Иэмори. Незнакомцы решают объединиться в общий квартет.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Квартет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 февраля 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 февраля 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 февраля 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 февраля 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2017
График выхода всех сериалов
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